Scontro auto-moto, morto un uomo

Un motociclista di 34 anni, nato e residente a Perugia, è morto oggi pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto a Tavernelle lungo la strada Regionale 220 Pievaiola che collega il capoluogo umbro con Città della Pieve.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto la cui conducente è rimasta ferita ed è stata accompagnata all'ospedale.

Sulle cause e la dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Tavernelle.

Secondo quanto si è appreso successivamente dai carabinieri, si è trattato di uno scontro frontale. L'auto viaggiava in direzione Perugia e la moto in direzione Piegaro. La donna alla guida della vettura non sarebbe rimasta ferita, al contrario di quanto era stato inizialmente riferito. La vittima era in compagnia di un amico che lo precedeva alla guida della sua moto.

