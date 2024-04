Laureti (Pd), candidata per Europa delle persone e dei territori

"Care amiche e cari amici, sono ufficialmente candidata al Parlamento europeo alle prossime elezioni di giugno, nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Toscana": lo scrive su Facebook Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e responsabile dem per le politiche agricole.

"Un profondo grazie - prosegue - alla segretaria @ellyesse e alla comunità del @Pdnetwork per la fiducia che mi hanno dato.

La nostra è una squadra di qualità, animata dall'impegno per un'Europa più forte e più giusta, competitiva in tutte le circoscrizioni elettorali. Ho vissuto questi anni nel Parlamento europeo con le radici sempre ben piantate nel nostro territorio, sviluppando idee, speranze e progetti che porterò sempre con me e che metto al servizio di un obiettivo ben preciso: contribuire a realizzare l'Europa delle persone e dei territori, dei diritti e della pace. L'Europa che aveva nella mente e nel cuore il nostro David Sassoli, a cui sono subentrata nel Parlamento".

"Nelle prossime settimane - prosegue - continuerò a fare quel che ho sempre fatto in questi anni: raccogliere le richieste e le proposte delle cittadine e dei cittadini dell'Italia centrale e portare l'Europa nei territori, a contatto con le persone, con i piedi per terra. L'8 e il 9 giugno troverete il mio nome (e il mio cognome) sulla lista del Partito democratico, al terzo posto. Ora quel che conta è il viaggio che abbiamo davanti.

Vorrei continuarlo con voi. Unite, uniti. INSIEME".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA