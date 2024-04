A Città di Castello torna 'Only Wine', 11/a edizione

Oltre 140 cantine, quattro consorzi, sei masterclass, aree tematiche, 80 giornalisti accreditati, 100 operatori Horeca, un'area "Extra Wine", numerosi stand informativi e convenzioni: sono questi i numeri di "Only Wine", 11/a edizione, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine che da sabato 27 a lunedì 29 aprile 2024 si svolgerà a Città di Castello.

Al fianco del Comune, che ospita e patrocina la manifestazione dalla prima edizione, la Regione e il Gal Alta Umbria.

Tra le novità di quest'anno, la presenza di quattro consorzi: Vini dell'Oltrepò Pavese, il Sannio, il Tutela Vini Roma doc, il Vino Santo Affumicato e la neo costituita associazione cantine Alta Umbria. Novità anche l'arrivo di vignaioli oltre confine: dalla regione dello champagne a produzioni slovene, albanesi, svizzere e austriache. L'appuntamento è nel parco rinascimentale di Palazzo Vitelli a San Egidio, con i suoi 7.000 metri quadri di verde e piante.

In programma anche il fuori salone "Extra wine" con la presentazione, tra gli atri, del libro di Angelo Peretti: "Esercizi Spirituali per Bevitori di Vino" e altri approfondimenti sul mondo del vino, e del talk "Quale sarà il futuro del vino italiano?" con il "flying wimemaker" Roberto Cipresso, uno dei più noti enologi al mondo e con il divulgatore enoico Francesco Saverio Russo.

Lunedì 29 aprile viene riconfermata anche la giornata B2B dedicata agli operatori del settore, buyer e giornalisti con chiusura al pubblico mantenendo però l'allestimento delle giornate di fiera.

Non mancheranno le degustazioni.

I protagonisti della manifestazione sono i migliori 100 piccoli produttori a cui il Festival è dedicato dalla nascita per dare spazio alle scelte innovative e coraggiose, senza mai trascurare la qualità̀. Ad essere coinvolte saranno anche quest'anno le case vinicole che avranno uno di questi tre criteri: meno di 40 anni, meno di 15 anni di storia oppure le cantine fino a 10 ettari.

La selezione avviene sulla base dei criteri rigorosi e di standard di qualità̀ molto elevati.

"Con un sempre maggior interesse verso la sostenibilità, Only Wine - ha precisato Andrea Castellani, project manager e ideatore della manifestazione - è diventata un punto di riferimento ed un'eccellenza nel settore fieristico enoico. I giovani vogliono conoscere e far conoscere cosa c'è dietro a un calice: un vitigno, il territorio, la sua storia. Grazie a loro si trasforma non solo il modo di fare impresa, ma anche il modo di comunicare e di promuovere le eccellenze del nostro Made in Italy. L'Italia è fatta di tanti piccoli produttori, tante piccole e medie imprese che sono l'ossatura del nostro sistema produttivo". Tutti gli appuntamenti si possono trovare sul sito www.onlywine.it dove è possibile anche acquistare i biglietti sia per l'ingresso alla manifestazione, sia per le masterclass.





