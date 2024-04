Sindaca, Assisi vuole comunicare al mondo i suoi valori

"Nell'era della comunicazione, Assisi non può non comunicarsi all'insegna dei propri valori, come la bellezza e l'essere simbolo di custodia del creato, di armonia e fraternità": lo ha detto la sindaca di Assisi Stefania Proietti durante la presentazione della nuova campagna firmata Armando Testa. "Che ha saputo interpretare la bellezza di Assisi con un sì" ha aggiunto.

"Questo è un passaggio epocale - ha spiegato Proietti - perché è la prima volta che Assisi cerca di fare sintesi e di raccontarsi al mondo muovendosi a grandi passi verso due date: il 2025, gli 800 anni dalla stesura finale del Cantico delle creature, inno alla natura e al perdono, e 2026 ottocentenario francescano".

"Forse per troppo tempo Assisi ha non preso in considerazione l'importanza di raccontarsi per quello che è al mondo - ha concluso la sindaca -, forte anche dei numeri che, sempre crescenti, ci vedono protagonisti del turismo umbro, italiano e mondiale".



