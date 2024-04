Nel 2022 più di 2 milioni a Chiesa Perugia con 8xMille

È di due milioni 196.662,76 euro la somma derivante dall'8xmille che la Cei ha destinato, nel 2022, all'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. È quanto emerge dal "bilancio economico e sociale" fornito in una conferenza stampa nel capoluogo umbro, durante la presentazione diocesana del "Rendiconto 8xMille 2022".

All'incontro sono intervenuti l'arcivescovo Ivan Maffeis, neo presidente del Comitato nazionale per il Sovvenire, don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana e delegato di quella regionale, Daniele Morini, direttore de La Voce, e il diacono Giovanni Lolli, coordinatore diocesano e regionale per il Sovvenire.

"Sono risorse per circa 2 milioni e 200mila euro di cui la Diocesi ha potuto far tesoro - ha detto monsignor Maffeis -, con interventi che spaziano dalle iniziative di accoglienza e solidarietà della Caritas, al Villaggio Santa Caterina, da Fontenuovo alle Case della Carità, dalle iniziative e dalle strutture educative, sportive e formative delle nostre parrocchie e dei nostri Oratori, fino al restauro delle chiese e al mantenimento dei beni culturali. A queste cifre vanno ad aggiungersi i contributi che l'Istituto Centrale ha erogato nel 2022 per il sostentamento del clero".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA