Dopo il caso Scurati, Roberto Saviano denuncia 'censura in Rai'

"Censura in Rai. Cosa vi aspettavate?": a dirlo è Roberto Saviano in un video su Instagram pubblicato dopo lo stop alla presenza dello scrittore Antonio Scurati, che questa sera su Rai3, nella puntata di CheSarà, doveva proporre un monologo sul 25 aprile.

Saviano è atteso in serata a uno degli incontri del Festival del giornalismo di Perugia. "Quando un anno fa mi hanno censurato Insider cancellando la mia trasmissione, in quanti - ha aggiunto - sono stati zitti? Pensando 'vabbè è un problema di Saviano, è inutile urlare alla compromissione della democrazia perché è un problema suo', magari godendo anche del fatto un concorrente in meno. Così è che funziona in questi mondi". "Quello che sta accadendo - ha sostenuto ancora Saviano - è che centimetro per centimetro, metro per metro stanno controllando tutto. Perché questo governo si basa solo sul silenzio e la propaganda. Basta, bisogna uscire da lì. Ma come potete ancora lavorare in Rai? Ancora essere lì, andare ospiti in delle situazioni dove tutto è determinato e controllato dalla volontà di governo. Ancora? Dobbiamo ancora dircelo?". "Prima era solo un problema mio, e adesso? Adesso è diventato un problema di tutti" ha concluso Saviano.



