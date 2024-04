Una denuncia per aggressione in zona stazione a Perugia

Un tunisino di 22 anni è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate nei confronti di un giovane italiano (poi medicato in ospedale con una prognosi di 12 giorni) nel corso di una lite in piazza Vittorio Veneto, a ridosso della stazione ferroviaria. Sono in corso indagini per stabilire i motivi dell'aggressione.

I carabinieri del radiomobile della compagnia di Perugia e quelli della stazione Fortebraccio sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di un presunto accoltellamento. I militari hanno immediatamente individuato il tunisino, ritenuto presunto autore dell'aggressione e poi, insieme al personale del 118 hanno soccorso l'italiano.

Nel corso dei successivi accertamenti - riferisce l'Arma - è emerso che effettivamente qualche minuto prima c'era stata un'animata lite tra i due, sfociata nell'aggressione del tunisino nei confronti dell'italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA