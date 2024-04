Cresce sempre di più l'attenzione delle imprese verso il welfare al femminile. Lo conferma il deciso aumento delle iscrizioni, di quest'anno, al Premio "Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile" rivolto alle aziende, sia private che pubbliche (attraverso i Cug-Comitati unici di garanzia per le pari opportunità regionali) che favoriscono la cultura della diversità di genere e che all'interno del contesto regionale umbro si sono distinte puntando a modelli organizzativi capaci di ascoltare e valorizzare il potenziale femminile, o che abbiano addirittura scommesso sulla certificazione di genere, rivolta alle imprese in base al nuovo decreto, pubblicato nel luglio 2022. La premiazione della terza edizione si è svolta a Torgiano, nella sala di Sant' Antonio.

"Quest'anno la rilevante partecipazione delle aziende umbre mette in risalto la crescente attenzione al benessere aziendale, sempre di più requisito essenziale e condizionante, delle scelte lavorative dei giovani, ma in particolare delle donne, che non vogliono rinunciare al ruolo di mamme cercando una giusta conciliazione tra famiglia e lavoro - ha ricordato la presidente dell'associazione Sovrapensiero, Elena Capuccella, che ha istituito il Premio - e punta sulla reale necessità di un welfare declinato al femminile, che sappia riconoscere e valorizzarne i talenti".

"Il Premio ha aperto alla pubblica amministrazione attraverso i Cug - ricorda la consigliera di Parità della Regione Umbria, Rosita Garzi - che operano contro le discriminazioni di genere e per il benessere organizzativo. Continua anche la collaborazione con l'Aur sulle asimmetrie di genere che riguardano da vicino la Regione Umbria, dove nel 2022 il tasso di occupazione femminile 15-64 anni è di 58,1% mentre quello di occupazione maschile si attesa sul 71,8%. E' dimostrato che la donna lavoratrice che riesce ad armonizzare vita privata e professionale è più incline a fare figli e il welfare aziendale può arginare il problema del calo demografico che ha il nostro paese" E' intervenuta anche l'europarlamentare Francesca Peppucci che ha esaminato il binomio donne-lavoro nel contesto europeo: "L'Italia - ha detto - è penultima dopo la Grecia per il tasso di occupazione femminile, siamo al 52,1 per cento, in leggera ripresa dopo il Covid, ma davanti a noi ci sono paesi molto più poveri, come Cipro, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria. La media europea del tasso di occupazione al femminile è oltre il 65 per cento. Un dato che fa riflettere e che deve essere da stimolo per colmare al più presto questo gender gap legato alla sfera professionale".

Paola Fioroni, vice presidente dell'Assemblea legislativa, ha voluto ricordare i tanti progetti che la Regione Umbria mette a terra per incentivare l'occupazione al femminile. "I dati emersi in precedenza, vengono compensati da una imprenditoria femminile che eccelle. Sono molte le imprenditrici donne di successo che si trovano ai vertici di molte aziende che hanno creato e che oggi sono ben inserite nel tessuto economico regionale".

La classifica ha visto al primo posto assoluto Meccanotecnica Umbra Spa, secondo posto ex aequo Becchetti Spa e Ti Style It Srl, terzo posto ex aequo Istituto San Francesco Srl, Mi.Lani Group Srl Itinera Scuola On Line e Kimia Spa.

Per i Cug della pubblica amministrazione primo classificato Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Umbria.

La menzioni speciale "Donna" è andata a Italiana Liquori e Natura Srl, quella "Salute e Sociale" ad Asad società cooperativa sociale e Chirofisiogen Center Srl, mentre la menzione "Formazione" se l'è aggiudicata la Nuova Petite Srl.

Grazie alla partecipazione alle precedenti edizioni del "Future Female", Sintagma Srl e Umbra Servizi Srl hanno ottenuto la Certificazione di parità di genere. A loro è andato un riconoscimento "speciale" dedicato a questo, insieme a quello ottenuto da Sviluppumbria Spa, con il Premio "Presidenza" e l'"Attestato al Merito" della Ciam spa.



