Ascani (Pd), bluff del governo sul sisma in Umbria del 2023

"Il governo delle false promesse non si smentisce mai. L'emendamento all'articolo 36 del Decreto legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che riguarda i territori umbri colpiti dal sisma del 2023, è un cinico bluff": lo afferma in una sua nota Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

"Non si capisce - prosegue - come l'esecutivo intenda finanziare il processo di ricostruzione e perché preveda iniziative che complicano le procedure burocratiche. Ho chiesto, con un ordine del giorno, stanziamenti adeguati e in tempi rapidi e, così, la menzogna è stata smascherata: semplicemente le risorse non ci sono. Promesse false, appunto".

"È inammissibile - sostiene Ascani - che si continui a prendere in giro queste comunità che vivono in condizioni di difficoltà da tempo. Parliamo di famiglie e persone che hanno perso case, hanno visto rovinate le loro vite. Meritano rispetto e risposte concrete non inaccettabili bugie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA