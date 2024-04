Nell'ambito dei finanziamenti per infrastrutture e beni culturali (legati alle risorse a disposizione per gli interventi successivi al sisma del 1997) la Regione dell'Umbria ha assegnato al Comune di Foligno 210 mila euro. I fondi serviranno per recuperare il fabbricato denominato "Casa Castellana" che si trova all'interno del Castello di Sant'Eraclio. Lo ha annunciato il Comune.





