Tardani lancia simbolo e slogan per le amministrative

Con un video sui canali social e una campagna di affissioni è stato svelato il simbolo della lista Civica Roberta Tardani sindaco di Orvieto e lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale per la conferma alla guida del Comune, "il futuro è sulla strada giusta".

"Dopo cinque anni alla guida della città - afferma Roberta Tardani in una nota - vogliamo proseguire questo percorso di crescita e sviluppo insieme all'intera coalizione di centrodestra, FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, allargata alle forze civiche che condividono il nostro progetto.

In questa nuova sfida ci accompagnerà una lista civica che mette insieme competenze, esperienze e sensibilità nuove e che ha scelto un simbolo molto particolare e pieno di significati.

Contiene due graffette unite a forma di cuore che tengono insieme il tricolore che si snoda come una strada. Il cuore formato dalle due graffette rappresenta la passione e la dedizione, perché ogni nostra azione e scelta è dettata dall'amore per Orvieto e per i suoi cittadini. Rappresentano il concetto di collaborazione e condivisione, perché lavorando insieme è possibile raggiungere ogni risultato e traguardo ambizioso per la nostra città. Rappresentano una connessione con i giovani e sono oggi una emoticon molto utilizzata sui social media. Perché il nostro impegno è rivolto a fare di Orvieto un luogo di opportunità e di futuro per le nostre ragazze e ragazzi. Rappresentano un ponte tra passato e futuro, uno strumento di lavoro tradizionale che ha trovato spazio nei nuovi linguaggi contemporanei. Perché, seppur radicati alle nostre origini, vogliamo una città dinamica proiettata alla modernità e all'innovazione. Rappresentano la concretezza, sono qualcosa di reale e tangibile. Perché è la concretezza che guida il nostro impegno e il nostro lavoro. Sono la continuità di cui abbiamo bisogno. Le graffette sono strumenti utilizzati per unire documenti e progetti, simboleggiano il progresso graduale nel raggiungimento degli obiettivi. Perché il nostro è un lavoro in corso, parte di un processo continuo di sviluppo dove ogni azione compiuta in questi anni è di base e di supporto per continuare a costruire un futuro migliore per la città. Orvieto merita di andare avanti - conclude Roberta Tardani - perché il futuro è sulla strada giusta".



