Primo premio per olio Monini al concorso Sol d'oro

Ancora un riconoscimento di qualità per la Monini, azienda olearia umbra che si è aggiudicata il primo premio al concorso internazionale Sol d'oro nella categoria big producers per la sua monocultivar Coratina, già eletta lo scorso anno secondo miglior olio extravergine biologico al mondo dal World's best olive oil.

"Quest'ultimo attestato - commenta Zefferino Monini, amministratore delegato dell'azienda, in una sua nota - ci riempie di orgoglio e dimostra ancora una volta come la qualità sia un obiettivo verso il quale anche una grande realtà, una big producers appunto, deve tendere. Il pubblico ci conosce come marchio 'industriale', ma in realtà siamo un'azienda di famiglia che da tre generazioni crea olio extravergine con competenza e passione, cercando di applicare i migliori standard qualitativi in tutti i segmenti di prodotto, da quello del largo consumo come il classico a piccole produzioni di nicchia come le monocultivar. Una strada per noi naturale ma che è anche obbligata: l'Italia dell'olio deve puntare sulla qualità per mantenere il suo prestigio e la sua posizione sul mercato".

Il Sol d'oro, giunto alla 22/a edizione, è considerato uno dei più prestigiosi confronti oleari internazionale. Si svolge con degustazione alla cieca e quest'anno ha registrato il record di partecipanti, con 450 campioni provenienti da Italia, Spagna, Turchia, Croazia, Slovenia, Portogallo, Francia, Grecia, Algeria, Marocco e Tunisia. A giudicare i campioni un panel di maestri assaggiatori presieduto da Marino Giorgetti e composto da degustatori professionali internazionali.



