Perugia si prepara per il Festival del giornalismo 2024

Tutto pronto a Perugia per la 18/a edizione del Festival internazionale del giornalismo che si tiene da mercoledì 17 a domenica 21 aprile. Saranno protagonisti 600 speaker provenienti da tutto il mondo, pronti ad alternarsi ai microfoni dei quasi 200 eventi. "Un'edizione più internazionale che mai - sottolineano gli organizzatori -, grazie soprattutto alle numerosissime e importanti proposte arrivate durante la fase preparatoria dell'evento, a sottolineare la fiducia e la stima consolidate nei confronti del Festival". I temi principali saranno migrazioni, clima con un evento dedicato ad Andrea Purgatori, elezioni e scenari politici europei, podcast e giornalismo, l'impatto dell'informazione in audio on demand.



