Nicoletta Spagnoli ospite di Incontri a Santa Giuliana

Sarà Nicoletta Spagnoli l'ospite di "Incontri e dialoghi a Santa Giuliana " in programma giovedì 18 aprile alle 17 presso la Scuola di lingue estere dell'esercito. Si tratta del terzo appuntamento del 2024 di una iniziativa che anche questa volta permetterà ai cittadini di visitare il complesso monumentale del 13/o secolo già convento e successivamente ospedale militare, ricco di storia e arte.

"La presenza di ospiti illustri e la possibilità di una visita guidata fa parte del progetto di avvicinare sempre più la Scuola alla Città. Tutti possono essere orgogliosi di un autentico capolavoro che ha sempre ricevuto una costante manutenzione per migliorarne nel tempo l'impiego ", osserva il comandante della Scuola generale Pietro Romano.

Sarà possibile visitare la chiesa e il complesso di Santa Giuliana presentandosi con un documento di riconoscimento alle ore 16 alla porta centrale della scuola.

L'evento sarà coordinato da giornalisti Mario Mariano, Cristiana Mapelli e Italo Carmignani cui è stato affidato il compito di raccogliere la storia di ieri e di oggi da una imprenditrice che ha rafforzato e diffuso il brand della maison in tutto il mondo. Per Nicoletta Spagnoli sarà anche un ritorno ai tempi in cui accompagna accompagnava con la sorella Carla il padre Lino allo stadio Santa Giuliana negli anni in cui era il presidente del Perugia calcio.



