Cambia l'orario del volo in partenza da Bergamo per Perugia operato da Aeroitalia. Lo ha annunciato la società di gestione dello scalo dell'Umbria, la Sase, spiegando che è stato anticipato alle 17.40 a partire dal lunedì 15 aprile. "Un aggiustamento operativo che permetterà una migliore puntualità del volo in partenza la mattina da Perugia.

La compagnia sta lavorando per migliorare ulteriormente la partenza da Bergamo" è stato sottolineato dalla stessa Sase.

Il collegamento della mattina, programmato dal lunedì al venerdì, resta invariato ed è previsto con partenza da Perugia alle 7.15 e arrivo a Bergamo alle 8.05.

Il sabato e la domenica Aeroitalia collega invece Perugia con Milano Linate.

La Sase ha spiegato che in questo primo periodo di operatività la compagnia ha realizzato un riempimento medio del 61,7% che è stato dichiarato superiore alle aspettative ed alle previsioni che Aeroitalia aveva inizialmente ipotizzato.



