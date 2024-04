Partita la corsa di Squarta per il Parlamento europeo

E' partita da Perugia la corsa verso il Parlamento europeo di Marco Squarta, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria candidato da Fratelli d'Italia. "L'obiettivo è di tutelare il nostro Paese e la regione contrastando, tra l'altro, le politiche green che danneggiano l'economia, tutelando i confini dall'immigrazione clandestina e soprattutto garantendo una maggiore tutela dell'Italia a livello europeo" ha detto in occasione dell'appuntamento di presentazione della candidatura.

"Oggi - ha sottolineato Squarta - l'Europa decide sempre di più ed è sempre più pregnante nella politica quotidiana e quindi è un onore essere candidato per Fratelli d'Italia".

L'esponente del partito guidato da Giorgia Meloni ha parlato di una "campagna elettorale molto difficile perché è a preferenza e bisogna barrare il simbolo e scrivere il nome Squarta in quattro regioni". "FdI - ha aggiunto - può esprimere un rappresentante umbro e sarei il primo nella storia a poter fare cinque anni al Parlamento europeo perché gli altri sono sempre entrati nella parte finale della legislatura".

Sui temi del suo impegno, Squarta ha parlato di agricoltura. "L'Unione europea - ha detto - pratica delle scelte folli che danneggiano gli agricoltori a vantaggio dei grandi centri di distribuzione, e lo stesso vale per le politiche green come quelle sulle case che determineranno un grande esborso di soldi senza avere alcun beneficio dal punto di vista ambientale ma pensiamo anche alla follia delle auto elettriche e alla non regolamentazione dell'immigrazione. Queste sono le tematiche".

"Oggi, poi - ha concluso Squarta -, la maggior parte dei finanziamenti pubblici passano dall'Europa ed avere una rappresentanza umbra è fondamentale".

Sul palco della presentazione con Squarta il sottosegretario e coordinatore umbro di FdI Emanuele Prisco, il senatore Franco Zaffini e la capogruppo regionale Eleonora Pace. A loro si è poi unita la candidata sindaca a Perugia Margherita Scoccia.



