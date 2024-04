Margherita Scoccia annuncia 23 temi per Perugia del futuro

Sono 23 i temi di cui si comporrà il programma elettorale di Margherita Scoccia. È quanto anticipato dalla candidata sindaca di Perugia in occasione dell'apertura del comitato elettorale in via Palermo avvenuta nel pomeriggio di domenica. All'inaugurazione hanno partecipato alcuni candidati delle liste di centrodestra e civici insieme a cittadini, sostenitori e volontari.

"Sempre più persone ogni giorno ci chiedono di collaborare per offrire il loro contributo" ha detto Margherita Scoccia.

"Siamo molto felici - ha aggiunto - per le richieste che ci arrivano soprattutto perché tra i volontari ci sono giovani pronti a mettersi in gioco e questa cosa mi rende particolarmente felice perché tra i miei obiettivi c'è quello di coinvolgere i ragazzi nella vita pubblica della nostra città. A loro rispondo che in questo momento c'è bisogno del sostegno di tutti perciò ognuno è benvenuto. Viviamo settimane particolarmente intense di dialogo e di confronto con i cittadini. Il tour 'Il futuro non si ferma' che mi sta portando in ogni angolo di Perugia per incontrarmi con le persone e parlare di ciò che ho intenzione di fare nell'interesse della nostra città è in pieno svolgimento. C'è molto da fare perciò ogni contributo è utile".

"Ora che il comitato in via Palermo è finalmente aperto - ha annunciata la candidata sindaca - ogni cittadino potrà venire a trovarci quando vuole per ottenere informazioni sulla nostra campagna elettorale ma anche per chiederci di entrare a far parte della nostra squadra".

Nel corso dell'inaugurazione della nuova sede, Scoccia ha annunciato i 23 argomenti del suo programma elettorale, i cui contenuti verranno resi noti in maniera dettagliata nei prossimi giorni. "Lo sto scrivendo personalmente - ha annunciato - dopo avere ricevuto indicazioni dai rappresentanti delle liste che sostengono la mia candidatura. Il comitato sarà il luogo nel quale faremo approfondimenti su tutti gli argomenti del programma che a breve verrà distribuito. Posso anticiparvi che stiamo lavorando ad una straordinaria sorpresa per tutti".

I temi contenuti nel programma elettorale della rappresentante di centro destra e civici sono ambiente, bilancio comunale, commercio, cultura, dialogo, coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, giovani, green, lavoro e imprese, manutenzioni, marketing e comunicazione, parità di genere, Perugia al centro, piano strade, progetti strategici, rigenerazione urbana dei quartieri, scuole, sicurezza, sociale, sport, sviluppo economico, trasporti, turismo, università. All'inaugurazione della sede del comitato elettorale di Margherita Scoccia hanno partecipato il sottosegretario e coordinatore umbro di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta. La candidata sindaca ha ringraziato anzitutto i volontari impegnati, sottolineando il loro "entusiasmo commovente". "Tutti insieme stiamo dando prova di essere una grande squadra e ci stiamo divertendo in questa campagna elettorale" ha sottolineato. "Stiamo raccontando non solo dieci anni di amministrazione - ha aggiunto - ma quello che verrà, il futuro, quello che cominceremo a fare dopo le elezioni. Questo luogo non sarà solo la casa di tutti i volontari che vorranno dare una mano ma soprattutto un luogo dove si discuterà di quei contenuti ai quali tengo tantissimo. Qui presenteremo libro, faremo confronti e parleremo dei 23 punti del programma. Racconteremo della Perugia del futuro, dello sviluppo economico e della rigenerazione urbana, della città green e dei 100 milioni di investimenti sulle manutenzioni, del sostegno al lavoro e del welfare, di sport e di giovani. Tutto questo - ha concluso Scoccia - avverrà in uno spazio aperto".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA