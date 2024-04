Marchetti, Umbertide può risanare le ferite del sisma

"Finalmente l'Umbria e il territorio di Umbertide potranno risanare le loro ferite e ripartire con la ricostruzione e la ricognizione di un primo quadro di fabbisogni. Una bella notizia che i cittadini aspettavano e che noi oggi siamo in grado di assicurare alla cittadinanza grazie alla sinergia istituzionale messa in campo tra Comune, con il sindaco Luca Carizia, Regione, con la presidente Donatella Tesei, e Governo, che oggi finalmente dà il risultato che tutti noi ci auguravamo per questa terra": così il deputato della Lega e segretario del partito in Umbria Riccardo Augusto Marchetti. "Le sollecitazioni del territorio, dell'amministrazione comunale e dei comitati oggi sono state accolte - sottolinea -, grazie all'approvazione in commissione Bilancio alla Camera di un emendamento al Dl Pnrr, presto in aula, e per cui ringrazio il collega Nicola Ottaviani. Poter restituire ai nostri cittadini le opere, le strutture e tutto ciò che era stato gravemente danneggiato dal terremoto dal 2023 ci fa guardare con fiducia al futuro e alla ripartenza, vera, del territorio di Umbertide".



