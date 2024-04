Fabiana Grullini candidata sindaca a Campello sul Clitunno

Fabiana Grullini sarà la candidata sindaca di civici e centrodestra a Campello sul Clitunno. E' stata già assessore nel 2019 e attuale capogruppo del misto, in Consiglio comunale.

"Ho reputato opportuno accettare la candidatura a sindaco- dichiara Grullini in una nota - che mi è stata proposta dal mondo civico, con cui in questi anni ho avuto modo di confrontarmi, e dai coordinamenti locali dei partiti di centrodestra, perché il nostro Comune è un luogo ricco di potenzialità che meritano di trovare espressione. Con me una squadra che rappresenta le sensibilità e le professionalità della società civile, fatta di persone di valore in grado di rappresentare al meglio le varie sensibilità di cui si nutre una società. Persone che hanno accettato di impegnarsi per Campello con spirito di servizio alla comunità. Negli ultimi cinque anni, ho avuto modo di prestare ascolto a moltissime realtà del territorio, sviluppando una precisa idea del futuro che Campello merita. La voglia di fare e fare bene mi ha portata sul percorso di costruzione di competenze utili a dare risposte concrete, sia nel breve che nel lungo periodo, a criticità croniche che affronta il nostro comune, senza cedere al comodo 'si è fatto sempre così'".



