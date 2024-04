Contestata discriminazione religiosa per arrestati a Perugia

Sono indagati a vario titolo per minaccia, lesioni personali e rapina commessi con l'aggravante della discriminazione religiosa i tre tunisini arresto dalla digos di Perugia e dal personale della Direzione centrale polizia di prevenzione in esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip perché ritenuti responsabili di due violente aggressioni nei confronti di un giovane connazionale accusato di aver intrapreso un percorso di conversione alla religione cattolica. In un'occasione la presunta vittima è stata anche rapinata di una catenina.

L'attività d'indagine si è sviluppata a seguito delle denunce sporte dall'aggredito, un ventottenne regolare sul territorio nazionale, colpito la sera dello scorso 12 novembre nel quartiere di Ponte San Giovanni mentre passeggiava con un amico. Tre uomini - secondo la ricostruzione degli inquirenti -, dopo averlo avvicinato ed accusato di "frequentare la chiesa dei cristiani", lo avrebbero minacciato e "violentemente" percosso con calci e pugni, strappandogli una catenina, prima che lo stesso riuscisse a divincolarsi fuggendo. In ospedale gli venivano riscontrate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Il 17 novembre, il giovane mentre si trovava in un esercizio pubblico nello stesso quartiere, veniva nuovamente avvicinato da due dei tre uomini ritenuti responsabili della precedente aggressione, i quali gli intimavano di ritirare la denuncia e di smettere di frequentare "la chiesa dei cattolici" e al suo diniego uno dei due reagiva violentemente strattonandolo e minacciandolo di morte.

La vittima riusciva però in qualche modo a divincolarsi ed a richiedere l'intervento della polizia.

La procura di Perugia, ricostruita l'intera vicenda, anche sulla scorta degli elementi d'indagine forniti dalla digos, ha chiesto e ottenuto per tutti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il gip di Perugia infatti - ha reso noto l'Ufficio guidato da Raffale Cantone - ha ritenuto sussistere gli elementi in ordine alla gravità dei fatti contestati, "valutati i numerosi precedenti di polizia degli indagati e ritenuto alto il rischio di reiterazione del reato", ha disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.



