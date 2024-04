Tesei, sul sisma alta Umbria 'un passo fondamentale'

"La Commissione bilancio della Camera ha approvato un emendamento in merito al sisma del marzo 2023 in Umbria che permetterà alla struttura commissariale del cratere 2016 di procedere alla ricognizione dei fabbisogni, da trasmettere poi al Governo in vista della prossima Legge di bilancio, per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private. Si tratta di un passo fondamentale, per il quale ci siamo impegnati sin da subito, per garantire una rapida ricostruzione e un celere ritorno alla normalità alle popolazioni colpite": lo scrive la presidente della Regione Umbria, Dponatella Tesei, nella sua pagina Facebbok.

"Un sentito ringraziamento, per quanto fatto e quanto si farà - aggiunge Tesei - al Governo, in particolare al Ministro Nello Musumeci, al Commissario Guido Castelli e a tutta la sua struttura".



