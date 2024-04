Tesei, il nuovo acceleratore lineare è una certezza

"Posso ora dire con certezza, dopo la recente approvazione in Conferenza delle Regioni, che il nuovo acceleratore lineare arriverà. Mancava solo questo ultimo passaggio ed ora quindi possono partire tutte le procedure": lo ha annunciato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante l'inaugurazione della nuova ala del Residence "Daniele Chianelli", informando i presenti delle novità in merito a questo atteso macchinario di ultima generazione per la radioterapia, dal costo di 7,7 milioni di euro.

Tesei ha quindi ringraziato il senatore Franco Zaffini, grazie al suo ruolo di presidente della Commissione Sanità del Senato, per il lavoro svolto con il ministro della Salute Orazio Schillaci.

"Questa operazione - ha detto - è il frutto della volontà del ministro che ha voluto assicurarci questa possibilità, visto che il plafond arriva direttamente dal suo ministero".

"Siamo riusciti a portare a termine questa operazione grazie al rapporto di fiducia che si è creato con il ministro" ha poi aggiunto Zaffini.

L'acceleratore lineare acquistato, di ultima generazione, è più preciso nella sua azione rispetto ai comuni acceleratori lineari che irradiano tutto il corpo. Questo, infatti, irradia potentemente tutte le ossa e quindi il midollo con le cellule leucemiche che contiene. Al contempo il danno a tutti gli altri organi e tessuti dell'organismo è fortemente ridotto. Ne trae beneficio l'intera procedura trapiantologica che risulta essere molto meno tossica. Ciò consente di estendere il trapianto salva-vita anche ai pazienti di 60-70 anni e di effettuare quattro o cinque trapianti al mese, contro i due che si fanno oggi.



