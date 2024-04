Lega Umbria, bene i dati sulla sicurezza a Perugia

"Grazie anche all'ottimo lavoro del nostro assessore con la delega alla sicurezza del capoluogo umbro, calano visibilmente i reati a Perugia nell'ultimo decennio. Un ottimo risultato testimoniato dai dati riportati dal Viminale: un crollo del ben 37%": è quanto sottolinea il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

"Nel 2013 - ricorda, in una nota - ne sono stati registrati 11.699, mentre nel 2023 il numero è sceso a 7.390. Anche il numero dei tentati omicidi è diminuito (da 3 a 2) assieme alle violenze sessuali (da 29 a 16) e le rapine, diminuite di più della metà (178 nel 2013, 80 nel 2023) con una drastica riduzione di quelle in in abitazione, passate da 13 a 3 (-77%), quelle in banca da 6 a zero, e su strada da 103 a 43 (-59%) nell'ultimo anno. Avanti così per una Perugia dove ognuno si possa sentire al sicuro camminando per strada a tutte le ore del giorno".



