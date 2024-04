Inaugurata a Perugia una nuova ala del Residence 'Chianelli'

È stata inaugurata oggi a Perugia la nuova ala del Residence "Daniele Chianelli", voluto dell'omonimo Comitato per sostenere e supportare le famiglie che affrontano le malattie onco-ematologiche. Arriva così a compimento il progetto di ampliamento nato in pieno periodo Covid, con la posa della prima pietra datata 20 ottobre 2020. "Per far rinasce il sorriso..." recita la scritta nel grande murales che è stato realizzato su una parete della struttura, che ospiterà altri 20 alloggi per accogliere i malati, bambini, adolescenti e adulti, insieme alle loro famiglie. Diventano così 50 gli appartamenti in cui i malati potranno vivere senza pagare spese di affitto, a pochi metri dall'ospedale di Perugia in cui si curano.

Usa però altre parole Franco Chianelli per descrivere il percorso partito il 26 ottobre 1990 con la nascita del Comitato per la vita Daniele Chianelli: "Abbiamo realizzato il sogno, attraverso la 'forza della vita' di tanti bambini che si sono arresi, come nostro figlio, ma anche di quelli che ce l'hanno fatta".

L'apertura delle porte del nuovo spazio è stata infatti anche l'occasione per ricordare tutte le donazioni fatte dal Comitato dal 1990 ad oggi, per un totale di 21.043.443 euro: per la ricerca 7.611.568 euro; per il Residence (24 giugno 2006) 4.018.000 euro; per il Centro trapianti "Andrea Fortunato" e per il progetto Creo 860.000 euro; per strumenti ed apparecchiature 4.457.875 euro. Ed infine 4.096.000 euro per l'ampliamento del Residence.

Nella nuova ala non ci sono solo alloggi. Al piano terra della struttura c'è anche il nido Assisi international School Perugia, progetto educativo d'eccellenza realizzato da Fondazione Patrizio Paoletti per offrire un servizio ai bambini da 0 a 3 anni altamente qualitativo, basato sui principi delle neuroscienze e della psico-pedagogia. La scuola, come ricordato, sarà a servizio dell'intera cittadinanza, ma in particolare per i dipendenti dell'azienda ospedaliera e dell'Università degli studi di Perugia.

Prima de taglio del nastro si è svolta una tavola rotonda dal titolo "L'empatia e il valore sociale delle associazioni" a cui hanno partecipato tra gli altri anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il sottosegretario agli interni Emanuele Prisco, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il prefetto Armando Gradone, il senatore Franco Zaffini presidente della Commissione Sanità, lavoro e affari sociali del Senato, il direttore dell'Azienda ospedaliera Giuseppe De Filippis, i direttori delle Strutture complesse di Ematologia con Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia pediatrica Maria Paola Martelli e Maurizio Caniglia. Il sottosegretario Prisco, portando anche i saluti del ministro della Salute Orazio Schillaci che per problemi familiari non ha potuto più partecipare, ha ringraziato il Comitato Chianelli "per quello che ha fatto e per quello che sarà fatto ancora perché ormai è una istituzione e punto di riferimento non solo per l'Umbria ma a livello internazionale".

"La benedizione di quella prima pietra nel 2020, durante il Covid, l'ho vista - ha affermato la presidente Tesei - come un atto di speranza che ci ha dato ancora più forza. Una forza della vita che arriva prima di tutto da Daniele, quella vita che ha contribuito a salvarne tante altre. Una forza della vita motore di tutto che quando diventa buona volontà, impegno, lavoro di squadra e condivisione porta a risultati eccezionali.

Il miracolo del Chianelli è una cosa preziosa da custodire e che ci riempie di orgoglio".

A rendere la giornata ancora più significativa è stata anche la lettera che, tramite l'eurodeputata Francesca Peppucci, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha voluto scrivere per la giornata d'inaugurazione: "Mi unisco ai ringraziamenti di chi avete stupito con il vostro coraggio.

Avete creato una grande famiglia in cui tutti sono benvenuti.

L'Unione europea è impegnata a tutto campo nella lotta contro il cancro per migliorare i servizi. Genitori, volontari, ricercatori, medici e operatori sanitari non siete soli, il Parlamento europeo è con voi".



