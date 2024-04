Presidio a Terni per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Presidio anche a Terni, in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, per dire basta alle morti sul lavoro. I due sindacati, con le rispettive categorie, hanno tenuto un sit-in davanti alla sede della prefettura. Dove i rappresentati delle due sigle confederali sono stati ricevuti per rappresentare il tema.

Davanti a palazzo Bazzani hanno parlato il segretario della Cgil di Terni, Claudio Cipolla, i delegati delle categorie presenti e il segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA