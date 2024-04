Crescono rispetto al 2023 gli ingressi al Pozzo di San Patrizio

Oltre 40 mila visitatori al pozzo di San Patrizio di Orvieto nel primo trimestre 2024. Da gennaio a marzo i biglietti staccati per ammirare il capolavoro di ingegneria di Antonio Da Sangallo il Giovane sono stati per la precisione 40.327 ovvero il 5% in più rispetto ai 38.317 dello stesso periodo del 2023, anno del record con 255 mila ingressi. Dati resi noti dal Comune, secondo cui complessivamente sono stati circa 8.000 i visitatori nel week end pasquale da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile.

Molto positivi sono definiti anche i numeri della Torre del Moro, dallo scorso anno rientrata nella gestione diretta del Comune di Orvieto, che nei primi tre mesi dell'anno ha fatto registrare 6.097 ingressi contro i 5.070 del 2022 con un incremento del 20%.

"Gli indicatori del Pozzo di San Patrizio e della Torre del Moro - commenta la sindaca e assessore al Turismo, Roberta Tardani - evidenziano un avvio di stagione turistica incoraggiante e seguono i numeri di Orvieto carta unica. Le statistiche inoltre confermano e rafforzano la tendenza di questi anni dell'aumento dei visitatori in un periodo tradizionalmente non favorevole come febbraio, con un incremento del 17% rispetto all'anno precedente, e marzo dove, al di là del picco di Pasqua, gli ingressi sono cresciuti e si sono spalmati nell'arco di tutto il mese. Questo grazie anche all'importante lavoro di promozione della città che ripartirà ora con la campagna primavera-estate e ad iniziative ed eventi, nati per contribuire a destagionalizzare i flussi, che si stanno consolidando".



