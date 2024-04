Prisco, grazie alla Polizia per il lavoro svolto sul territorio

"Desidero cogliere questa occasione dell'anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che ho voluto celebrare qui, nella mia città, per ringraziare tutti gli appartenenti a questa forza di polizia per il lavoro svolto sul territorio": è quanto ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco, intervenendo a Perugia alle celebrazioni in occasione dell'anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

"I numeri nella loro freddezza - ha aggiunto - servono anche a raccontare la passione, la professionalità, l'impegno spesso non visibile delle donne e degli uomini in divisa: se considerati su base decennale (quindi in un arco temporale medio), questi numeri mostrano come nella nostra città e nella nostra provincia il trend della delittuosità sia sceso, soprattutto reati nelle principali tipologie cosiddette 'da strada', che sono quelli che maggiormente sono percepiti dai cittadini, anche molto di più della media nazionale. Si tratta di risultati palpabili, frutto di una strategia virtuosa, nonostante i tagli operati agli organici dalla codesta Legge Madia e il declassamento della questura, che un anno fa è stata riportata in prima fascia. E' il frutto del lavoro intenso su questo territorio e in tutta Italia a beneficio della sicurezza dei cittadini, e per questo, nel giorno in cui celebriamo l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato, desideravo rendere un tributo personale, certamente condiviso dalla cittadinanza e forte del contributo di tutti gli attori istituzionali e sociali che svolgono un ruolo strategico soprattutto nell'attività di prevenzione. Sono risultati importanti che vanno senza dubbio mantenuti e migliorati perché sicurezza e legalità sono, per i cittadini, le principali declinazioni del valore della libertà".



