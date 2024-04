Legale Lumumba, confermare responsabilità Knox per calunnia

La "conferma della responsabilità penale" di Amanda Knox per la calunnia a Patrick Lumumba è stata chiesta dal legale di quest'ultimo Carlo Pacelli nel processo in corso a Firenze. "Ha mandato in carcere un padre di famiglia con due bambini piccoli, che ha perso il lavoro" ha aggiunto.

"Patrick ha perso il lavoro - ha detto ancora Pacelli - e Knox non gli ha nemmeno chiesto scusa, non dico risarcito. Fino all'insistere di Amanda in questura nessuno conosceva Lumumba. E la calunnia è stata riconosciuta da tutte le corti di legittimità".



