Il processo Knox sarà rinviato al 5 giugno per le repliche

Sarà rinviato al 5 giugno per eventuali repliche del procuratore generale e quindi delle altre parti, e quindi per la sentenza, il processo in corso davanti alla Corte d'assise d'appello di Firenze chiamata a stabilire se Amanda Knox sia responsabile di calunnia dopo che la Cassazione ha annullato la condanna a tre anni rinviando il procedimento per valutare la configurabilità del reato in relazione solo al memoriale scritto dall'americana la mattina del 6 novembre del 2007. Lo ha annunciato la presidente del collegio alla ripresa dell'udienza.

La parola è ora passata ai difensori di Knox, Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova.



