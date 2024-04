Candidata sindaca Gualdo Tadino lancia appello per 'unità'

Un invito "a proseguire sulla strada dell'unità" viene lanciato dalla candidata sindaca di Gualdo Tadino per il centrodestra Simona Vitali dopo le primarie di coalizione. "Sono certamente soddisfatta per il risultato e ringrazio il meraviglioso gruppo che lo ha consentito, unitamente a tutte le persone che mi hanno accordato la loro fiducia" afferma in una nota.

"Passata la fase dell'euforia - afferma Simona Vitali - va immediatamente dato spazio ai programmi e alla composizione della lista. Un progetto unitario, serio e credibile che tenga conto di tutte le anime del centro destra, con riferimento particolare agli altri candidati delle primarie. Ho già contattato entrambi e con entrambi lavoreremo alacremente per raggiungere l'unico obiettivo sul tavolo: vincere le elezioni per ridare una speranza di rilancio a questo territorio dimenticato da una politica amministrativa solo autoreferenziale e del tutto inadeguata a gestire la città. In questi anni abbiamo assistito a un disfacimento economico e sociale, financo culturale, che non può più essere tollerato".



