Prisco all'intitolazione di una rotonda al gen. dalla Chiesa

"Oggi a Perugia è stata intitolata una rotonda al generale Dalla Chiesa, scegliendo un'area della città particolarmente frequentata e di passaggio. Una intitolazione che risponde alla necessità di offrire, anche alle giovani generazioni, modelli imperituri di rispetto della legalità. Un importante messaggio rafforzato dalla presenza di Rita dalla Chiesa: di fronte alla lotta alle mafie non si può cedere di un millimetro, così come non non può mai diventare una questione di parte: su questo tema si può e si deve essere tutti dalla stessa parte, quella dello Stato e della legalità. Il messaggio lanciato oggi rispecchia i valori più profondi della città di Perugia, dei suoi cittadini, che hanno dimostrato di saper respingere - grazie anche al prezioso lavoro della Procura e delle forze dell'ordine, i tentativi di infiltrazione delle mafie".

E' quanto affermato dal sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, questa mattina a Perugia a margine della cerimonia di intitolazione della rotonda di Castel del Piano al generale dalla Chiesa.



