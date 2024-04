Pichetto, al via gli incentivi Gse alle Comunità rinnovabili

"Oggi entrano in funzione i portali del Gse per accedere agli incentivi sulle Comunità energetiche: è il passo che attendevano tante imprese, amministrazioni e gruppi di cittadini. Ora parte, a tutti gli effetti, la svolta delle Cer": lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo a Perugia a "InsiemEnergia", il giro dell'Italia del Mase, assieme a Gestore dei servizi energetici e Unioncamere, per promuovere le Comunità energetiche rinnovabili, sostenute con il decreto del governo che prevede una tariffa incentivante e un contributo a fondo perduto fino al 40% dell'investimento.

"Con le Cer, persone e territori diventano soggetti protagonisti delle scelte energetiche: il nostro decreto può aprire grandi opportunità di crescita sostenibile, specie nei piccoli comuni che fanno i conti con il delicato problema dello spopolamento. Nell'Umbria dei borghi, dell'ambiente e dei paesaggi, ma anche delle aree colpite dal sisma nel 2016, le Comunità energetiche - ha concluso il ministro - rappresentano una risposta di sistema per un approvvigionamento sicuro e sostenibile".



