Concluso il progetto del parco Altolina a Foligno

Concluso a Foligno il progetto di miglioramento del patrimonio paesaggistico e di accessibilità all'area del parco Altolina.

"Il progetto realizzato è un punto di partenza: sono state investite risorse importanti ma ci sarà spazio per nuovi interventi nella zona": lo ha sottolineato l'assessore Michela Giuliani. Il progetto, finanziato con i fondi del Psr per 466mila euro, ha riguardato investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche al fine di sviluppare la zona denominata Altolina e delle aree confinanti.

Il Comune di Foligno - che ne riferisce in una sua nota - ha portato a termine il progetto in collaborazione con la Comunanza agraria di Belfiore; la Comunanza agraria di Pale; il Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno e il Club Alpino Italiano.

Il progetto ha interessato quattro percorsi che collegano i borghi di Belfiore, Pale e Ponte Santa Lucia. Nello specifico, il progetto prevedeva il recupero di percorsi per lo sviluppo turistico, il miglioramento della ricettività - con le strutture destinate al servizio escursionistico - gli itinerari inclusi nella rete regionale, l'adeguamento delle strutture di pregio culturale che si trovano lungo o in prossimità dei percorsi, e la realizzazione di materiale informativo turistico, on-line e non, relativo all'offerta per l'outdoor regionale. Tra gli obiettivi c'erano quelli di favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico; evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate; migliorare l'attrattività e l'accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione.

L'intervento è finalizzato al recupero e valorizzazione della rete di percorsi, dedicata al turismo sostenibile nelle aree naturali protette, nei siti natura 2000 e nelle altre aree di rilevante interesse ambientale, storico-culturale e paesaggistico. L'attuazione del progetto ha interessato 3 sentieri: il Percorso rosso (Le Cascate del Menotre); il Percorso Arancio "Via dell'Eremo"; il Percorso Giallo "Strada dei Vecchi": sono state ripristinate zone di calpestio franate, installazione di panche, tavoli e barbecue lato Ponte Santa Lucia.



