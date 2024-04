Il consigliere regionale Daniele Nicchi aderisce a FdI

"Benvenuto al consigliere regionale del Gruppo misto Daniele Nicchi che aderisce a Fratelli d'Italia": lo comunicano in una nota i coordinatori provinciale di Terni, Alberto Rini, e regionale, Emanuele Prisco, d'intesa con la direzione nazionale di Fratelli d'Italia.

"La storia di Daniele Nicchi - si legge nella nota - è quella di un amministratore di lungo corso, già sindaco di Attigliano e attuale consigliere regionale che in questo momento storico ha deciso, così come tanti altri negli ultimi tempi, di operare una scelta definitiva andando a rafforzare la proposta politica di Fratelli d'Italia.

La scelta di Daniele rappresenta inoltre il 'ritorno' ai lidi di una stagione di condivisione di percorsi comuni già vissuti insieme fin dai tempi di Alleanza nazionale".

Nicchi aveva lasciato la Lega nel luglio del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA