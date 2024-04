Anticipo d'estate sull'Umbria, temperature oltre i 27 gradi

Anticipo d'estate sull'Umbria. Le temperature hanno superato i 27 gradi in diverse località della regione, tra cui Terni, Città di Castello, Arrone e Narni scalo, dove la centralina del Centro funzionale della Protezione civile ha toccato i 27,5 gradi.

Ma il caldo è stato protagonista della domenica umbra in ogni angolo di regione, con le temperature che si sono attestate tra i 22 e i 26 gradi anche in zone a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano. E si sono sfiorati i 20 gradi anche a Castelluccio di Norcia, 18 sul Monte Cucco. Caldo e sole saranno ancora presenti domani e martedì 9 aprile, con temperature previste ancora tra i 25 e i 27 gradi.



