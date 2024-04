Simona Meloni, si sgretola il partito della presidente

"Abbiamo appreso con un certo stupore, ma senza molte sorprese, la notizia delle dimissioni del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Stefano Pastorelli, dalla carica e la conseguente uscita dal partito": lo afferma in una sua nota la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Simona Meloni.

"Un'uscita - prosegue Simona Meloni - motivata da una severa presa di posizione che parla di sbilanciamento 'geografico' verso l'Alto Tevere del partito e soprattutto politico, verso l'estrema destra. Manifestando rispetto e solidarietà nei confronti di chi ha gestito il gruppo di maggioranza relativa in consiglio, espressione della presidente della Regione e di due assessori, non possiamo non prendere atto del dato politico della vicenda, ovvero lo sgretolamento del partito di maggioranza relativa e ci chiediamo chi, concretamente e al netto delle dichiarazioni di rito, sia rimasto al fianco della presidente".

"Tra uscite dal gruppo e dal partito e tra mancati rinnovi di tessere, la situazione del partito della Tesei - osserva la capogruppo Pd - non sembra essere tranquilla, con solo quattro consiglieri 'titolari' rispetto agli otto di partenza. Un esodo in piena regola da un partito che ha condotto il centrodestra alla vittoria nel 2019 e che ora si sta sgretolando anche di fronte all'inconsistenza delle politiche portate avanti in questi anni. Auguriamo buon lavoro all'ex capogruppo Pastorelli ma prendiamo atto della totale inconsistenza di un centrodestra che resta insieme solo per l'amministrazione del potere e delle poltrone".



