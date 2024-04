Lollobrigida, 'in Europa hanno bisogno di noi'

"Tanti sofisti hanno raccontato di un'Europa che impone, in realtà in Europa aspettavo che l'Italia dicesse cosa va fatto, specialmente su cose che conosciamo meglio di altri come la qualità e il mondo dello sviluppo agricolo": è quanto ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, oggi all'inaugurazione di Agriumbria. "In Europa hanno tanto bisogno di noi e noi vogliamo aiutarli a capire dove hanno sbagliato e a migliorare le condizioni dell'Europa tutta è ovviamente dei nostri cittadini e dei nostri imprenditori", ha aggiunto il ministro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA