A Scheggino la 17/a edizione di 'Diamante nero'

Si è aperta venerdì pomeriggio la 17/a edizione di "Diamante nero", la mostra mercato del tartufo di Scheggino, in provincia di Perugia. Al taglio del nastro, tra gli altri, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che non ha mandato di evidenziare le eccellenze gastronomiche dell'Umbria.

Ad accoglierlo, oltre al sindaco del borgo Fabio Dottori, è stata l'assessore al turismo regionale, Paola Agabiti. Presente all'inaugurazione della fiera anche il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli. Il ministro e tutti gli altri ospiti hanno visitato gli stand degli espositori, per poi ammirare, infine, il restaurato teatro del paese.



