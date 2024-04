L'ex Scalo Merci di Fontivegge ospiterà attività di Its Umbria Academy

Riqualificazione urbana e allo stesso tempo alta formazione tecnologica. Sono i due aspetti che caratterizzano il rilancio e la nuova vita dell'ex Scalo Merci di Fontivegge a Perugia. Lo stato delle opere di ristrutturazione dell'immobile è stato illustrato nel corso di un incontro durante il quale si è ricordato che, a conclusione dei lavori, la struttura ospiterà le attività didattiche e laboratoriali dei percorsi dedicati alle tecnologie digitali di Its Umbria Academy, l'accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate gratuita e aperta a giovani diplomati.

Saranno circa 300 i giovani che animeranno così questa struttura risalente ai primi del '900 e che veniva utilizzata per lo smistamento delle merci. Andrea Romizi, sindaco di Perugia, affiancato dagli assessori comunali Margherita Scoccia (Urbanistica) e Otello Numerini (Lavori pubblici), ha parlato di una parte di città che ora "avrà un volto nuovo".

"Ci prendevano per matti - ha detto - quando dicevamo di voler portare qua giovani e studenti. Questa area di Perugia sta rinascendo quindi anche grazie ai più giovani, visto che da poco è stato presentato anche il progetto dello studentato che sorgerà sempre alla stazione ferroviaria".

Come ha ricordato poi l'assessore Numerini, la riqualificazione dell'ex Scalo Merci è uno dei 18 interventi del "Piano periferie", 15 dei quali terminati: "Questo in particolare ha visto un investimento di circa 2 milioni di euro e si è trattato di un intervento di restauro conservativo e di consolidamento strutturale grazie al quale si è ottenuta anche la sicurezza sismica".

Sono state recuperate - è stato spiegato - anche le strutture lignee, mentre gli infissi sono con vetrate isolanti termicamente ma anche acusticamente vista la destinazione che avrà la struttura. Il piano terra ospiterà due aule didattiche, mentre nel soppalco ci saranno i laboratori. Per l'assessore Scoccia "rigenerare spazi significa anche rigenerare contenuti" anche perché "la rigenerazione urbana poco serve se si limita solo al recupero di spazi". "Questo era un non luogo, uno stabile in abbandono ma dal valore architettonico importante e averlo restituito alla città attraverso la riqualificazione urbana di Fontivegge è una grande soddisfazione visto che sarà utilizzato per la formazione dei giovani" ha aggiunto Scoccia ricordando inoltre che il percorso era stato avviato già dalla scorsa legislatura.

Presente anche Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, per un progetto che gli sta "a cuore" vista l'indicazione che aveva dato in passato anche come assessore comunale. Quindi anche per lui un momento di "grande soddisfazione" perché si porta a compimento "una visione urbana". "Il Comune ha voluto dare a quest'area - ha sottolineato - una vocazione rivolta alla formazione con i giovani che diventano il vero elemento forte di riqualificazione di un quartiere che era in difficoltà e che ora trova nuova linfa".

Secondo Fioroni, grazie a questo nuovo spazio, l'Its Umbria Academy "diventerà non solo ancora di più il migliore ITS d'Italia ma anche il più bello". Soddisfatto anche il direttore Nicola Modugno, il quale ha evidenziato la "significativa" collaborazione pubblico-privato messa in campo "per sostenere giovani, imprese e che sta dando risultati concreti". "Intorno a questa collaborazione - ha concluso - l'Its Umbria Academy è ormai un esempio in Italia per altre realtà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA