Carla Bruni ospite del Festival dei Due mondi di Spoleto

Carla Bruni sarà ospite "straordinaria" della prossima edizione del Festival dei Due mondi di Spoleto dove sarà interprete di un concerto al teatro Romano venerdì 5 luglio alle 22. Ripercorrerà i suoi più grandi successi musicali a partire dalla canzone che ha segnato l'inizio della sua carriera - Quelqu'un m'a dit. Secondo gli organizzatori della rassegna umbra i raffinati arrangiamenti mettono in luce "quella voce morbida e quella sensibilità poetica che hanno portato il Guardian a definirla la first lady del jazz-pop".

Carla Bruni, nata in una famiglia di artisti, fin da piccola ha mostrato un particolare interesse per la musica dedicandosi allo studio della chitarra e alla scrittura di canzoni. È stata poi una delle top model più ricercate al mondo e negli anni '90 ha lavorato con i più grandi stilisti e fotografi. Nel 2002 ha poi deciso di dedicarsi alla sua prima passione: la musica. Dopo aver scritto i testi di alcune canzoni dell'album Si j'étais elle di Julien Clerc, ha pubblicato il suo primo album intitolato Quelqu'un m'a dit.



