Bori, su disturbi neurosviluppo non post ma scelte condivise

"Non bastano i post ma servono scelte condivise. La Giunta regionale si impegni con serietà e metta le risorse necessarie alla legge, condivisa, sui disturbi del Neurosviluppo, evitando facili slogan": così il consigliere regionale Tommaso Bori, Pd, vicepresidente della Commissione Sanità. "Non servono parole - prosegue - ma scelte concrete.

Dopo anni di iniziative, campagne, battaglie e appelli per sostenere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie che si infrangono costantemente contro un muro di gomma. Accendere i monumenti per celebrare la Giornata non basta. Occorre piuttosto fornire una risposta concreta e reale sul piano organizzativo e strutturale, ai pazienti e alle loro famiglie, mettendo a punto un'organizzazione sanitaria e sociale che intende fare fronte a queste patologie in rapida crescita.

Su questo ci siamo assunti un impegno preciso già a inizio mandato, mettendo a terra una proposta di legge sui disturbi del neurosviluppo che possa fornire le risposte necessarie, a tutti i neurodivergenti e le loro famiglie".

"L'atto - conclude Bori - è pronto e condiviso, manca solo l'impegno della Giunta Tesei che continua ad essere latitante.

Affinchè non diventi l'ennesima scatola vuota e priva di significato, ma un reale strumento per i pazienti e le loro famiglie per uscire dallo stato di isolamento, o peggio rimozione, attraverso una rete dei servizi sanitari, sociali, familiari e scolastici".



