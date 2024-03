Malagò, non commento indagine sportivi spiati

"Lo dico con molto franchezza, ci sono rappresentanti delle istituzioni, a qualunque livello, che commentano abitualmente tutto, danno le loro opinioni, anche spesso sulle sentenze. Io non commento, non è giusto, non ha senso". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a Perugia a una domanda in merito all'indagine sui presunti accessi abusivi alle banche dati della procura nazionale antimafia e che vedrebbe come spiati anche alcuni sportivi. "Aspettiamo di vedere gli sviluppi, dopo di che uno può esprimere la propria opinione. Oggi secondo me sarebbe non solo sbagliato ma anche sgrammaticato" ha aggiunto Malagò.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA