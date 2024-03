Incontro al ministero per accordo di programma dell'Ast

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha partecipato questo pomeriggio al tavolo tecnico condotto dal capo Dipartimento del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Amedeo Teti, che si è tenuto alla presenza dei rappresentanti del ministero dell'Ambiente, Ast e Comune di Terni. Sono stati affrontati alcuni "temi fondamentali" in merito all'imminente firma dell'accordo di programma, tra cui quello della discarica su cui si interverrà tramite Landfill Mining "con le migliori tecnologie disponibili, garantite dall'azienda, sia in termini di copertura che di impermeabilizzazione, e su cui vi è stata una generale convergenza di vedute", come riferisce la Regione.

Trattato inoltre il tema dell'energia, dove si è registrato l'impegno da parte del Governo di attivarsi a latere dell'accordo di programma come a latere verrà trattato il tema infrastrutture.

Tesei, nel suo intervento, ha ricordato "l'importanza ricoperta, anche a livello nazionale, dall'Ast e i fondamentali risvolti che l'accordo di programma può avere sul territorio in termini di ritorno socio-economici, crescita occupazionale e di questione ambientale".

La presidente, in considerazione della sostanziale convergenza sulle varie tematiche da parte degli attori coinvolti, ha sollecitato "tempi brevissimi" per arrivare alla firma dell'accordo, richiesta che ha trovato l'accoglimento da parte degli esponenti del Governo.

Al termine dell'incontro, la presidente Tesei insieme al ceo di FinArvedi, Mario Caldonazzo, e al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, sono stati ricevuti dal ministro Adolfo Urso con il quale si sono intrattenuti per un colloquio privato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA