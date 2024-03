In 300 all'assemblea delle assemblee della Cgil

Oltre 300 lavoratrici e lavoratori, in rappresentanza di tutti i settori produttivi della provincia di Perugia, hanno partecipato alla sala dei Notari all'assemblea delle assemblee della Cgil provinciale, che per la prima volta ha chiamato a raccolta delegate e delegati di tutte le categorie per lanciare la campagna di mobilitazione primaverile.

"Ci prepariamo ad un grande sforzo di mobilitazione in un periodo importante nel quale, oltre al Parlamento europeo rinnoveremo la gran parte delle amministrazioni comunali della nostra provincia e poco dopo il governo della nostra regione" ha detto il segretario generale della Cgil di Perugia, Simone Pampanelli. "Come Cgil, gelosi della nostra autonomia - ha aggiunto -, chiediamo chiarezza alla politica. Dovete dirci ora ora da che parte state, quale centralità ha il lavoro, la rappresentanza, la contrattazione sociale, i diritti, la sanità, l'istruzione, lo sviluppo e come si distribuisce la ricchezza, perché i diritti che vogliamo conquistare e difendere hanno un prezzo e a pagarlo non possono essere sempre lavoratori e pensionati. Lo dovete dire ora - ha concluso Pampanelli - e noi controlleremo la vostra coerenza".

"Mettere insieme tutto il nostro mondo, che è il mondo del lavoro, in un luogo simbolo della democrazia, come questa meravigliosa sala, ha un significato molto importante" ha quindi sottolineato il segretario nazionale Pino Gesmundo. "L'attuale fase politica - ha proseguito - richiede alla nostra organizzazione uno sforzo in più, richiede di mettere insieme tutto quello che è emerso qui oggi dai vostri interventi, per contrastare una narrazione tossica che c'è nel Paese, che vuole raccontare che va tutto bene e che chi invece solleva i problemi è contro l'interesse nazionale. No, questa non è la verità è in atto un tentativo di oscurare le condizioni vere del Paese e il nostro compito è invece quello di farle emergere, per cambiarle".



