'Il Trasimeno incontra il cinema emergente' a Castiglione

Ci saranno anche l'attore e regista Giulio Base, l'attrice Greta Scarano e il regista Simone Massi tra gli ospiti della rassegna cinematografica "Il Trasimeno incontra il cinema emergente", in programma al Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago da giovedì 4 a domenica 7 aprile.

L'evento, promosso dall'associazione Castiglione del Cinema, presieduta da Luigi Meoni, torna per la sua seconda edizione con un programma ancora più ricco e sempre gratuito, e con la possibilità di incontrare dal vivo tanti protagonisti del cinema italiano. Un cartellone i cui dettagli sono stati svelati mercoledì 27 marzo, nel palazzo della Provincia di Perugia, dal direttore artistico Emanuele Rauco.

"Quest'anno - ha anticipato Rauco - abbiamo voluto cambiare un po' il format, raccontando il cinema realizzato dai giovani e pensato per un pubblico giovane. Avremo infatti tante opere prime a partire da Invelle, l'esordio nel lungometraggio di Simone Massi, il più bravo dei registi italiani di animazione. E proprio con un film d'animazione chiuderemo questa edizione: Linda e il pollo della regista Chiara Malta".

Altre opere prime in programma saranno: Via Don Minzoni n. 6 di Andrea Caciagli; Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani; Non credo in niente di Alessandro Marzullo. Verrà inoltre proiettata la seconda opera di Manfredi Lucibello dal titolo Non riattaccare. Altri film in cartellone sono How to have sex di Molly Manning Walker e The Cage - Nella Gabbia di Massimiliano Zanin con Aurora Giovinazzo.

"Avremo registi e protagonisti dei film - ha specificato il direttore Rauco - tra cui Greta Scarano che racconterà il suo percorso da regista e presenterà il suo primo cortometraggio Feliz Navidad, e l'ospite d'onore Giulio Base che quest'anno è direttore del Torino Film Festival. Poi, come sempre, apriremo il cinema a bambini e ragazzi, ospitando le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mostrando loro film, facendoli confrontare con registi e attori, e facendo conoscere loro un po' di storia del cinema". Rivolto agli studenti sarà anche il progetto artistico "Chi essere tu?" dell'artista Stefania Vichi con la psicologa Corinna Bolloni.

Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, la direttrice del Gal Trasimeno-Orvietano, Francesca Caproni, e l'amministratrice unica di Sviluppumbria, Michela Sciurpa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA