Il cardinale Zuppi alla Stranieri a parlare di immigrazione

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, e Carlos Garcia de Alba, ambasciatore del Messico in Italia, saranno tra gli ospiti di un convegno dal titolo: "L'Immigrazione alla luce dei diritti umani", che Università per Stranieri di Perugia, Accademia Focus e Fondazione Don Lorenzo Milani hanno organizzato per mercoledì 3 aprile a Perugia.

L'iniziativa, che registra importanti patrocini quali quello del Parlamento europeo, di Rai Radio 3 e Rai per la Sostenibilità, della Comunità di Sant'Egidio e della Caritas diocesana di Perugia, si aprirà alle ore 09.30 nell'Aula Magna di Palazzo Gallenga con l'introduzione del rettore dell'Ateneo, Valerio De Cesaris, cui faranno seguito gli interventi dell'eurodeputata Francesca Peppucci, di Tarek Brhane, referente dei rifugiati in Italia per la Comunità europea, di Michele Toniaccini, presidente Anci Umbria, di Pietro Bartolo, eurodeputato e di Edi Cicchi, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Perugia.

Al sindaco di Perugia Andrea Romizi spetterà il compito di tracciare le conclusioni della prima sessione del convegno.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sarà nuovamente il rettore dell'Ateneo, Valerio de Cesaris, ad introdurre i lavori della seconda sessione, che saranno preceduti dagli indirizzi di saluto dell'arcivescovo di Perugia, Ivan Maffeis, del sindaco di Perugia Andrea Romizi, di Agostino Burberi, presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani e di Elvira Carrese, presidente di Accademia Focus.

Protagonisti degli interventi centrali della giornata saranno successivamente il cardinale Matteo Zuppi e l'ambasciatore Carlos Garcia de Alba.

Al termine dei lavori, che saranno chiusi da Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, seguirà un dibattito tra i relatori, aperto alla partecipazione del pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA