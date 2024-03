Firmato l'accordo per uno studentato a Fontivegge

È stato sottoscritto a Perugia l'accordo tra la Regione Umbria, il Comune di Perugia, Rete Ferroviaria Italiana e l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria per la realizzazione dello studentato universitario all'interno dei locali del fabbricato viaggiatori della stazione di Perugia Centrale.

Complessivamente potrà ospitare fino a 89 studenti in 67 alloggi (22 stanze singole, 39 stanze doppie e sei alloggi dedicati a persone con mobilità ridotta).

Lo studentato è parte di un più ampio progetto di restyling dell'intero fabbricato viaggiatori della stazione di Perugia Fontivegge, che sarà sottoposto a un intervento complessivo di rifunzionalizzazione, in accordo con la soprintendenza. Previsti anche interventi di adeguamento dell'accessibilità ferroviaria dei marciapiedi, delle scale e del sottopasso, compresa la realizzazione di nuovi ascensori e nuove scale di collegamento al sottopasso esistente.

L'intervento, in diverse fasi, scatterà dagli ultimi mesi del 2024 e si concluderà entro il 2027. Oltre 20 i milioni di euro l'investimento complessivo.

Per la presidente della Regione, Donatella Tesei, "con l'accordo si compie un ulteriore importante passo avanti nella direzione intrapresa dalla Regione Umbria che è quella di garantire la piena attuazione al diritto allo studio. Il progetto ci consente infatti di ampliare l'offerta di servizi rivolti agli universitari secondo i più moderni standard. La realizzazione di questo studentato, che va ad aggiungersi a quelli recentemente inaugurati, rappresenta inoltre un elemento di riqualificazione urbana e sociale grazie alla sinergia ed alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Il nostro obbiettivo è quello di accompagnare l'offerta formativa e di istruzione della nostra regione con servizi sempre più accessibili e qualificati".

Per il sindaco Andrea Romizi, "l'accordo parla di futuro. La realizzazione di uno studentato universitario all'interno del fabbricato viaggiatori della Stazione di Perugia è la dimostrazione della volontà di investire nelle generazioni future fornendo loro gli strumenti per costruire la società di domani".

Per l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Agabiti, "la destinazione a residenza per studenti universitari del fabbricato viaggiatori di Perugia di Rfi, situato presso la stazione centrale di Fontivegge, è un chiaro esempio in cui si coniuga il massimo impegno della Regione Umbria per potenziare l'offerta di alloggi da destinare agli studenti universitari, con un progetto di riqualificazione urbana". Per Agabiti, infatti, "si tratta di un'operazione di grande valore anche sociale, fortemente voluta dalla Giunta regionale che porterà a un concreto potenziamento dell'offerta di posti letto per gli studenti e alla riqualificazione e rivitalizzazione di una zona del capoluogo umbro di grande importanza e fortemente frequentata". Concludendo l'assessore ha sottolineato che "l'attività dell'amministrazione regionale in questi anni è stata fortemente orientata a realizzare progetti e investire risorse per aumentare la disponibilità di posti letto per rendere lo studio un diritto reale per tutti".



