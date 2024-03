Con Fai, Pasquetta al bosco di San Francesco ad Assisi 

Picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e "caccia alle uova", visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei beni del Fai - Fondo per l'ambiente italiano Ets da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2024.

Il bosco di San Francesco ad Assisi proporrà per il lunedì dell'Angelo una giornata da trascorrere all'aria aperta, con una caccia al tesoro botanica per adulti e bambini alle ore 10.30 e alle ore 15.30 - in compagnia della naturalista Chiara Proietti e degli apprendisti Ciceroni che terminerà con una dolce sorpresa al cioccolato - e, alle 12.30, il tradizionale concerto di Pasquetta in onore della primavera nel giardino del complesso benedettino di Santa Croce, a cura dei Trobadores, ensemble nato ad Assisi dall'incontro tra giovani attori e musicisti che si dedicano allo studio degli spartiti medioevali e rinascimentali.

