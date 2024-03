Vittoria Ferdinandi a 'Nero su Bianco'

"Vittoria Ferdinandi alla conquista di Perugia!" è il titolo della trasmissione "Nero Su Bianco", il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai in onda oggi martedì 26 marzo 2024 alle ore 20.45 su Umbria+ canale 15 del digitale terrestre.

Mancano quasi tre mesi al voto per le elezioni in 60 comuni in Umbria.

Le elezioni amministrative in programma a giugno potrebbero cambiare o riconfermare l'assetto politico della regione.

Quest'anno sono 39 nella provincia di Perugia e 21 in quella di Terni; in pratica, due Comuni umbri su tre rinnoveranno i loro vertici.

La partita più grande, ovviamente, si giocherà nel capoluogo di regione ossia Perugia guidato dal sindaco Andrea Romizi, arrivato alla fine del suo mandato. Nel Ternano invece il Comune più grande è Orvieto, dove la prima cittadina Roberta Tardani cerca il bis.

Laurent De Bai avrà come ospite la candidata della coalizione del centro sinistra Vittoria Ferdinandi. Insieme a lei in studio i giornalisti Claudio Sebastiani responsabile Ansa Umbria; Nicola Uras del Corriere dell'Umbria e Daniele Bovi vicedirettore di Umbria 24.



