Crescono gli umbri iscritti al Pd, sfiorano i 5mila

Crescono gli umbri iscritti al Partito democratico arrivando a sfiorare i 5mila. A fornire, in una conferenza stampa, i numeri e le informazioni, Daniele Gallina, responsabile Organizzazione Pd regionale, Sarah Bistocchi responsabile Tesseramento, e Paolo Baiardini, nuovo tesoriere regionale, lanciando anche la nuova campagna tesseramento 2024 e quella del 2 per mille.

"Il trend - ha detto Gallina secondo quanto riferisce una nota del partito - è positivo rispetto al 2022, un anno di congresso nazionale e quindi già positivo e con una grande mobilitazione. Abbiamo rinnovato il 98 per cento degli iscritti del 2022 e la quota ha segnato una crescita del 10 per cento, con oltre il 35 per cento donne. Evidenziamo il grande lavoro territoriale anche il luoghi che non andranno al voto come Trevi e Corciano. Si tratta di risultati importanti che vanno nella direzione dell'aggregazione e della partecipazione al di là dei semplici appuntamenti da campagna elettorale".

Sulla stessa linea Sarah Bistocchi: "Coinvolgere le persone era la nostra missione e la tessera diventa uno strumento di coinvolgimento". Tesseramento possibile online e cartaceo.

Bistocchi ha annunciato anche l'arrivo in Umbria del presidente nazionale del Pd Stefano Bonaccini: "Sarà in Umbria martedì 2 e mercoledì 3 aprile per far visita alle città al voto. A Perugia terrà una cena di sottoscrizione il 2 presso il circolo Arci di Balanzano".

"Rilanciamo il partito - ha detto Baiardini - rilanciando anche il tesseramento e le adesioni al 2 per mille, che sono l'unica forma possibile di sostentamento per la buona politica.

Sono contento di come ci si sta muovendo perché ho percepito il riaccendersi dell'interesse diffuso nei confronti del Pd. In Umbria - ha proseguito - c'è una nuova alleanza che ci permetterà di sperare in un successo elettorale ovunque. Mi auguro che questa nuova fase si possa tradurre in nuovi iscritti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA